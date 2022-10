Regno Unito: Sunak sceglie il suo governo, tra conferme e esclusioni eccellenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli annunci “inaspettati” c’è anche la conferma di Penny Mordaunt come capogruppo dei Conservatori alla Camera dei comuni: la principale rivale di Sunak nella brevissima corsa per la leadership dei Tories era considerata una potenziale candidata a un dicastero di rilievo, come quello degli Esteri, dopo aver già servito in precedenza da ministra del Commercio internazionale e della Difesa. La riconferma di Mordaunt nel ruolo che già le aveva assegnato Truss sembrerebbe uno “sgarbo”, come sottolinea l’emittente “Sky News”. Nadhim Zahawi, altra figura di rilievo tra i Conservatori, è stato nominato invece presidente del Partito. Le scelte di Sunak sembrano andare in direzione di un coinvolgimento delle varie correnti dei Tories nell’azione di governo, un tentativo forse di evitare spaccature interne e rivalità che hanno in qualche modo contribuito alla crisi degli esecutivi di Johnson e Truss. (Rel)