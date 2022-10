© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedere manganelli e cariche contro studenti indifesi mi preoccupa da cittadino, da membro di questo Parlamento e da professore universitario". Lo ha affermato in merito agli scontri avvenuti oggi all'Università "La Sapienza" di Roma, il deputato e presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. (Rin)