Ambiente: inviato Usa Kerry, cruciale tornare a dialogo Usa-Cina sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono tornare a dialogare con la Cina per quanto riguarda il contrasto al cambiamento climatico, dopo che la cooperazione bilaterale sul tema è stata sospesa a seguito della visita a Taiwan della presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ad agosto. Durante un intervento al think tank Council of foreign relations, Kerry ha spiegato che il contrasto al cambiamento climatico è un tema che dovrebbe trascendere le tensioni tra Washington e Pechino. “Si tratta di una questione strategica sul piano globale, da cui dipende il destino del mondo”, ha detto, aggiungendo di avere avuto contatti con la sua controparte cinese, ma che la decisione finale su una eventuale ripresa del dialogo bilaterale sul clima spetta al presidente Xi Jinping. “La Cina sta sviluppando le energie rinnovabili con grande velocità, ma non è ancora abbastanza”, ha concluso. (Was)