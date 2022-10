Portogallo-Brasile: primo ministro Costa dichiara sostegno a Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito socialista portoghese e primo ministro di Portogallo, Antonio Costa, ha dichiarato il suo sostegno al candidato presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in occasione del secondo turno delle elezioni in programma il 30 ottobre. "Il primo ministro del Portogallo, ovviamente, non parla né interferisce nelle elezioni dei fratelli brasiliani. Ma al segretario generale del Ps, amico del Brasile, mancano i rapporti stretti, di amicizia tra Portogallo e Brasile", ha dichiarato Costa. "Il mondo ha bisogno di un Brasile forte, un Brasile che partecipi alle grandi cause dell'umanità, come la lotta alla disuguaglianza, la lotta per la salute, per affrontare il cambiamento climatico. Il Brasile e il mondo hanno bisogno di Lula da Silva", ha dichiarato Costa in un video pubblicato sui propri canali social. Lula ha dal canto suo immediatamente ringraziato per il sostegno. "Che le relazioni tra i nostri Paesi si rafforzino a beneficio di brasiliani e portoghesi", ha detto. (segue) (Spm)