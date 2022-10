Roma: Melito (Pd), ok da Aula a mozione per intitolare luogo a partigiana Anselmi, simbolo resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intitolare un parco, una via o una piazza della Capitale a Tina Anselmi, staffetta partigiana della Brigata Cesare Battisti durante la dittatura nazifascista con il nome di "Gabriella" e poi primo ministro donna della Repubblica italiana. Un simbolo della Resistenza e dei valori democratici, una donna protagonista di pagine fondamentali nella storia del Paese. La mozione dell'Aula Giulio Cesare, sottoscritta da tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, è stata approvata oggi all'unanimità. Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina Pd e prima firmataria Antonella Melito. "Oggi è una giornata importante. Roma vuole rinnovare la memoria di una grande donna e di una grande italiana. Tina Anselmi, appena diciassettenne, fu obbligata ad assistere con i suoi compagni d'aula all'impiccagione di decine di giovani partigiani da parte dei nazifascisti. Di quell'evento disse: 'Capii allora che per cambiare il mondo bisogna esserci' - aggiunge Melito -. Da quell'impegno politico e sociale nacque l'adesione ai valori della Resistenza che la portarono a diventare staffetta partigiana, fino a ricoprire, prima donna, il ruolo di ministro del Lavoro nel 1976. Una vita spesa per i diritti e la libertà delle donne e per i valori democratici. Ringrazio i consiglieri di maggioranza e opposizione che oggi in maniera unanime hanno votato questo atto fondamentale per la memoria collettiva di una personalità di così alto valore" (Com)