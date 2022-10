Lombardia: Fontana, via libera al Patto Territoriale, Regione stanzia 6,9 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato dalla Giunta lombarda su proposta dell'assessore agli enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori, di concerto con l'assessore al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni, il Patto territoriale per la Val di Scalve. “Un provvedimento che ha l'obiettivo di realizzare cinque interventi infrastrutturali strategici per il territorio della Val di Scalve e, in particolare, per il comprensorio sciistico di Colere e che avremo modo di illustrare nel dettaglio a novembre durante la visita che effettueremo in quella zona nell'ambito del tour 'Aree Interne'”. Spiega il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Il valore complessivo dell'intervento è di 24,9 milioni di euro a fronte di un contributo regionale previsto di 6,9 milioni. Gli interventi previsti dal Patto sono l'efficientamento energetico e la riconversione in ostello del Centro civico nel Comune di Azzone; la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione del Comprensorio sciistico denominato 'Colere 2200'; la riqualificazione del palazzetto dello sport in funzione dell'utilizzo quale pista permanente di pattinaggio e costruzione di una nuova centralina idroelettrica in Comune di Schilpario; l'adeguamento e il miglioramento dell'offerta turistico-sportiva dell'esistente campo da calcio e costruzione di una nuova autorimessa interrata in comune di Vilminore di Scalve e l'acquisto e la manutenzione straordinaria dello skilift esistente in Comune di Schilpario. (segue) (Com)