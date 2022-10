Italia-Africa: chiusa la prima giornata di "Italafrica", focus sulle opportunità nel continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Offrire una riflessione sull'identità africana e sull'impatto della crisi energetica sullo sviluppo delle economie africane, nella prospettiva di ragionare sulle opportunità che si offrono all'Italia nella relazione con il continente. Di questo si è discusso nella prima giornata dell'Italafrica Strategic Symposium, evento di tre giorni organizzato a Roma dal Centro studi internazionali (Cesi), dalla rivista Africa e Affari e dalla piattaforma E4Impact con il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci). In apertura dei lavori il direttore generale della Farnesina, Ettore Sequi, ha sottolineato come "ormai da anni" l'Italia ragioni sul suo rapporto con l’Africa e su quali basi e direttive sia possibile avviare una cooperazione reciprocamente benefica. Per Sequi fra le principali chiavi d'azione su cui si è lavorato e si continua a farlo c'è la sicurezza, con l'attenzione ai flussi migratori che provengono "dalla Libia o dal Sahel", senza dimenticare che l'urgenza di popolazioni del continente sono direttamente esposte agli effetti del cambiamento climatico e a difficoltà strutturali come la carenza di elettrificazione dei suoi Paesi sub-sahariani. Una situazione, quella africana, che per il direttore generale rimane "caotica" sotto diversi aspetti ma su cui l’Italia e l’Europa hanno già saputo apportare un contributo efficace in termini di cooperazione, ad esempio nel settore della sanità. (segue) (Res)