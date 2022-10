Italia-Africa: chiusa la prima giornata di "Italafrica", focus sulle opportunità nel continente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di cooperazione ha parlato anche il direttore del dipartimento Africa sub-sahariana della Farnesina, Giuseppe Mistretta, osservando che rispetto al passato il settore ha cambiato protagonisti. "Il riferimento è la cooperazione degli anni Ottanta e Novanta, quando l’azione veniva dallo Stato, mentre oggi lo spettro si è allargato e l’offerta (di cooperazione) viene da molti attori: banche, fondazioni, privati”, ha detto Mistretta notando fra i relatori anche la presenza di Eni. Quella di oggi "è un tipo di offerta diversa, testimoniata dagli stessi partecipanti a questi incontri", ha proseguito Mistretta. "Non c’è più solo il ministero degli Esteri ma un quadro composito di intervento”. Per Marco Piredda, capo del dipartimento per gli Affari internazionali di Eni, per promuovere un’efficace cooperazione fra Italia ed Africa nel settore energetico è indispensabile essere concordi sugli obiettivi, e in questa fase diversi governi africani sono restii a lavorare in tempi rapidi verso gli obiettivi zero carbone. “Eni è in Africa da molti anni, non solo nel nord del continente, e la sua strategia è di guidare la transizione energetica sulla base di diversi obiettivi intermedi”, ha detto il manager, sottolineando l’impegno di Eni a seguire anche la transizione europea. In questo contesto, ha tuttavia osservato, la posizione non convinta di diversi governi africani sugli obiettivi zero carbone complica la cooperazione di settore. “Non riusciremo a proseguire in un dialogo costruttivo senza accettare una prospettiva comune”, ha detto Piredda. (segue) (Res)