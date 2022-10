Italia-Africa: chiusa la prima giornata di "Italafrica", focus sulle opportunità nel continente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle criticità da risolvere e la necessità di rivedere meccanismi pre-pandemia ha insistito anche il direttore ed amministratore delegato di AlexBank, Dante Campioni, intervenuto all'evento in collegamento dall'Egitto, dove dirige la sussidiaria di Intesa Sanpaolo nel Paese. Campioni ha osservato come le recenti crisi determinate dalla pandemia e dal conflitto Russia-Ucraina abbiano generato una serie di shock, che a loro volta hanno reso necessario un ripensamento dell’organizzazione delle catene produttive e hanno prodotto una crescente regionalizzazione. Fattori, ha spiegato, che stanno di fatto portando ad una maggiore collaborazione e integrazione tra le due sponde del Mediterraneo, offrendo "grandi opportunità sia alle economie italiana ed europea, sia al continente africano". In Africa, ha osservato Campioni, l'attuazione dell'Accordo di libero scambio continentale africano (AfCfta) - sottoscritto da oltre 50 Stati africani - apre alla creazione di "un'enorme area di libero scambio che, partendo dalle coste del Mediterraneo, può favorire la penetrazione nel vasto mercato africano, popoloso, giovane e ricco di nuove iniziative e talenti". (segue) (Res)