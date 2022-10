Italia-Africa: chiusa la prima giornata di "Italafrica", focus sulle opportunità nel continente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Campioni, i motori dell’integrazione tra le due sponde del Mediterraneo possono essere "sia di matrice pubblica, a livello politico, sia di matrice privata a livello economico, con il traino dei settori di eccellenza della nostra industria", quali ad esempio l’energia, l’agroalimentare, l’abbigliamento, l’automotive e il biofarmaceutico. Lato sponda sud, ha proseguito, la domanda è quella "di instaurare una collaborazione basata su principi di comune interesse, aperta al know-how sharing che possa favorire la crescita del settore industriale locale". In questo senso l’Italia è vista "come un interlocutore prioritario, essendo apprezzato il nostro approccio aperto e non basato su logiche meramente utilitaristiche e la nostra attenzione ai temi di Esg (Environmental, Social, and Governance), che è percepita e apprezzata, così come la nostra capacità di indirizzare le nostre linee di sviluppo verso obiettivi di interesse comune". L’ampia disponibilità di risorse rinnovabili - ha proseguito il manager - può permettere occasioni di sviluppo sostenibile ai gruppi europei attenti ai temi del cambiamento climatico. Il direttore di Alexbank ha concluso dicendosi certo che una forte sinergia industriale, impostata secondo logiche win-win (soluzioni vantaggiose per entrambe le parti), può avere "risvolti importanti per l’Europa anche in chiave di sicurezza, sia in termini di stabilità economico-politica di aree limitrofe, sia per contrastare l’alto flusso migratorio in atto". E’ auspicabile, ha aggiunto, che possa cessare una visione del continente africano quale fonte di criticità, e che possa affermarsi una visione di questo continente quale opportunità comune per uno sviluppo socio-economico sostenibile dell’intero bacino del Mediterraneo”. (segue) (Res)