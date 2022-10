Italia-Africa: chiusa la prima giornata di "Italafrica", focus sulle opportunità nel continente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ambito culturale, la direttrice dell'Associazione italiana per gli studi africani in Italia (Asai), Francesca Declich, ha riflettuto sul ruolo diplomatico che l'Italia avrebbe potuto giocare in Africa in alcuni momenti storici. Per la studiosa, le carenze dell'azione diplomatica italiana in Africa hanno portato negli anni i "cervelli" dei Paesi del continente a scegliere altre mete per proseguire le loro attività formative o di ricerca, facendo perdere all'Italia posizioni importanti nella costruzione di un'identità culturale comune. "L'élite del Puntland (nel nord-est della Somalia) è quasi interamente stata formata in Finlandia", ha detto Declich a titolo di esempio, riflettendo sui "buchi" di presenza culturale lasciati negli anni dall'Italia in aree - come la Somalia - in cui era possibile coltivare relazioni continuative e sul "risentimento" emerso nei confronti dell'Italia in alcuni membri della comunità culturale africana. (Res)