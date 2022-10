Municipio Roma I: avviata rimozione relitti urbani a passeggiata Ripetta e via Amba Aradam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate oggi le operazioni di abbattimento di alcuni manufatti abbandonati sul territorio del Municipio Roma I. Si tratta, in particolare, di una pedana in passeggiata di Ripetta, oggi ammalorata a causa della chiusura dell'attività commerciale, e di un'edicola fatiscente e abbandonata da tempo in via dell'Amba Aradam. È quanto si legga in una nota del Municipio Roma I. In particolare, la pedana di passeggiata di Ripetta che sarà demolita ha una lunghezza di 13 metri e una larghezza di 2. L'edicola di via dell'Amba Aradam, invece, misura 11 metri quadrati. "Obiettivo dell'operazione - spiega la presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi - è quello di riportare le aree interessate dai lavori ad uno stato di decoro compatibile con gli standard di una città come Roma. I relitti urbani, così vengono chiamati questi manufatti, se non rimossi tempestivamente diventano ricettacoli di rifiuti e spesso anche aree per persone senza fissa dimora che, passandoci la notte, mettono spesso a rischio anche la loro sicurezza personale". (segue) (Com)