Governo: Candiani (Lega), finalmente italiani hanno scelto chi deve guidare Paese

- "Finalmente il nostro Paese ha un governo legittimato dal voto. Si chiude la stagione degli esecutivi tecnici, dell'antipolitica a Cinque stelle e delle sue contraddizioni, ma soprattutto si archivia il tempo della sinistra che perde le elezioni ma poi governa ugualmente. L'aspettativa è enorme, sia come conseguenza del consenso ricevuto, sia per la dimensione dei problemi da affrontare. Oggi occorre governare l'Italia con equilibrio, procedendo in modo pragmatico, puntando verso riforme vere, improntate al fare. Ci attendono sfide sull'economia, sulle infrastrutture, sull'attuazione delle riforme, a partire da quella dell'autonomia regionale. Occorre ricostruire il rapporto Stato cittadino sulla base della fiducia, in sapendo che esistono i diritti, ma anche i doveri. Troveremo ostacoli in questo percorso: l'atteggiamento rancoroso e intriso di pregiudizi della sinistra ne è un esempio, e dovremo essere attenti a disinnescare ogni possibile occasione di conflitto con cui l'opposizione cercherà di sbarrare la strada al governo. Oggi abbiamo il dovere di dare ai cittadini la certezza che il loro voto vale, che sappiamo realizzare quanto proposto nel nostro programma elettorale, e che finalmente 'non decide qualcun altro'. Perché questa volta hanno deciso loro, gli italiani, chi ha l'onore e l'onere di governare il nostro Paese". Lo ha dichiarato il deputato della Lega, Stefano Candiani, intervenendo in Aula durante il dibattito sulla fiducia al governo Meloni. (Rin)