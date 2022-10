Energia: Pichetto Fratin, nostra priorità ridurre i prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea si è impegnata a dara una risposta in tempi rapidi sulla richiesta di istituzione di un corridoio dinamico sui prezzi del gas. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, uscendo dal consiglio Energia a Lussemburgo. "La discussione sui vari temi è stata ampia, in particolare sulla proposta italiana riguardo al cosiddetto corridoio sui prezzi del gas. La Commissione europea si è impegnata a dare una risposta su quanto richiesto in tempi brevi, che quindi dovrebbe arrivare entro il prossimo Consiglio energia del 24 novembre", ha detto. "Sono ottimista sul fatto che la Commissione ha preso l'impegno di dare una risposta formale ai vari temi", ha aggiunto. Riguardo alla proposta del corridoio di prezzi sul gas, in una nota stampa, rilasciata a seguito del consiglio Energia, il ministro ha dichiarato che "sulla base di quanto proposto dall'Italia e condiviso da altri Paesi, la maggior parte degli Stati Membri ha ribadito, insieme a noi, l'importanza di arrivare quanto prima alla formalizzazione dello strumento attuativo". Sulle altre misure del pacchetto energetico, a quanto si legge nel comunicato stampa, il ministro Fratin ha detto che "abbiamo ribadito l'urgenza delle misure incluse nel pacchetto energia, e con noi la maggior parte degli altri Paesi, e abbiamo espresso il nostro parere di massima complessivamente positivo. La nostra priorità", ha concluso il ministro, "resta l'emergenza prezzi per tutelare famiglie e imprese". (Beb)