- Il Piemonte torna a migliorare sul fronte Covid dopo alcune settimane di difficoltà. L'incidenza dei casi è a 572.1 rispetto ai 690.3 della settimana precedente. Mentre l'occupazione dei posti letto è al 10,9 per cento nei reparti ordinari e all'1,9 per cento nelle terapie intensive rispetto all'11,2 e al 2,3 per cento della media Italiana. (Rpi)