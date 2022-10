Mafie: Viminale, Argentina studia modello italiano riutilizzo sociale beni confiscati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’incontro dello scorso 11 ottobre tra il prefetto Bruno Corda, direttore dell’Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) e una delegazione di giudici argentini, si è svolta ieri presso la sede centrale dell’Agenzia nazionale una seconda riunione con un gruppo di esperti a cui è affidato il compito della redazione del progetto di legge sul riutilizzo dei beni confiscati e dell’istituzione in Argentina di una struttura di gestione per la destinazione analoga a quella italiana. Questo secondo incontro - si legge sul portale del Viminale - ha toccato aspetti prevalentemente operativi relativi sia ai beni che alle aziende confiscate. È stato esaminato l’intero iter di destinazione dal momento in cui il bene viene confiscato, fino al decreto di destinazione e alle alle successive attività di monitoraggio mentre per le aziende l’attenzione è stata focalizzata sul processo di legalizzazione e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali. (segue) (Rin)