Mafie: Viminale, Argentina studia modello italiano riutilizzo sociale beni confiscati (2)

- Grande spazio è stato dedicato alla mission istituzionale dell’Anbsc e al modello italiano che privilegia il riutilizzo sociale dei beni rispetto alla vendita, consentendo che i cespiti tornino direttamente alla stessa collettività danneggiata dalla criminalità organizzata. Gli esperti hanno mostrato un forte apprezzamento per il modello italiano ed in particolare per la completezza delle procedure e per la capacità di valorizzare i beni confiscati considerandoli "non come un problema ma come una opportunità" e si sono complimentati per l’efficienza della struttura, la formazione del personale e per il successo raggiunto dall’Anbsc in pochi anni dall’istituzione. L’incontro rappresenta una ulteriore tappa nel percorso di riconoscimento internazionale del valore del modello italiano che con il riutilizzo sociale dei beni riesce a elevare il bene stesso a presidio di legalità favorendo il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle pubbliche istituzioni. (Rin)