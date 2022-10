Olimpiadi 2026: Rizzi, Sala gioca partita come se vittoria dei Giochi a Milano fosse sua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Sala gioca partita come se la vittoria delle Olimpiadi a Milano fosse sua. Gli ricordiamo che le cose non andarono così e che la vittoria fu in primis di Regione Lombardia e di Regione Veneto. Ma il sindaco di Milano è abituato a tagliare i nastri di progetti del centrodestra. Sala è preoccupato solo per il suo proprio futuro politico. Il tempo dei cosiddetti tecnici è finito come quello degli improvvisati alla Di Maio con cui il sindaco voleva forse fare un partito". Lo afferma in una nota Alan Rizzi, assessore lombardo alla Casa, commentando le dichiarazioni di Sala a proposito della nomina sul futuro Ad della Fondazione Milano-Cortina. (Com)