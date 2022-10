Croazia: premier Plenkovic, mio Paese non ha ricevuto stessa solidarietà che ha oggi Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo non ha ripetuto gli errori di 30 anni fa, quando la Croazia non ha ricevuto la stessa solidarietà che ha oggi invece l'Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro croato Andrej Plenkovic all'apertura del primo vertice parlamentare della piattaforma di Crimea che si tiene oggi a Zagabria. Secondo quanto riporta la stampa locale, Plenkovic ha sottolineato che il vertice nella capitale croata è un'altra manifestazione simbolica che il Paese "in questi tempi difficili sta con l'Ucraina e non abbandona un amico bisognoso". "Stare con l'Ucraina è un atto moralmente, legalmente e civilmente corretto", ha detto il primo ministro croato. "Sono contento che il mondo non abbia ripetuto gli errori di 30 anni fa, quando la Croazia non ha ricevuto degli attestati generali di solidarietà come oggi l'Ucraina", ha sottolineato il premier, aggiungendo che questa solidarietà è "senza precedenti". (segue) (Seb)