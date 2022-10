Croazia: premier Plenkovic, mio Paese non ha ricevuto stessa solidarietà che ha oggi Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi in Croazia sappiamo cos'è l'aggressione, cosa sono la forza e la negazione del diritto di esistere. Apprezziamo la lotta ucraina per la libertà, la verità e la democrazia", ha sottolineato Plenkovic. Il premier ha ripetuto che nel 1991 la Croazia è stata tra le prime a sostenere l'Ucraina nella sua ricerca dell'indipendenza e che l'Ucraina è stata tra le prime a riconoscere la Croazia e ad aiutarla militarmente. "Non lo dimenticheremo mai", ha detto Plenkovic. Il premier croato ha infine affermato che il Paese "apprezza l'eroismo dei veterani ucraini", e che Zagabria offrirà a Kiev "la sua esperienza in settori come la riabilitazione dei veterani e lo sminamento". (Seb)