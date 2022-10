Energia: ministro Esteri ungherese, misure Ue adottate finora mostrano la necessità dell’unanimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bruxelles continua a fare tentativi “clandestini” di ridurre la sovranità dei Paesi membri dell’Unione europea ma l’Ungheria è convinta che le questioni che riguardano le forniture di energia debbano continuare a essere decise all’unanimità. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, criticando la politica energetica dell’Ue che, a suo avviso, non fa che peggiorare la crisi. “Pensiamo che la soluzione di lungo termine sia quella di inondare il mercato europeo di gas naturale”, ossia la Commissione Ue deve garantire che arrivi da quante più fonti possibili, ha dichiarato il ministro dopo il Consiglio Energia tenutosi oggi a Lussemburgo. Budapest “non è disposta a partecipare a nessun tipo di approvvigionamento congiunto obbligatorio”. “Non è possibile che, mentre il Consiglio europeo decide su un principio di volontarietà, la Commissione stabilisca che il 15 per cento deve essere comprato assieme”, ha spiegato Szijjarto. Per il capo della diplomazia magiara è inoltre inaccettabile che Bruxelles vada informata in anticipo quando uno Stato membro decide di concludere un contratto per acquistare oltre 472 milioni di metri cubi di gas. “I burocrati europei e un certo numero di Paesi membri stanno cercando di bandire il gas russo dal mercato europeo. Tuttavia, in caso di emergenza, accetterebbero il gas dagli stoccaggi ungheresi?”, ha chiesto polemicamente il ministro. (Vap)