Ucraina: Pelosi, sostegno Usa non verrà meno finché Kiev non avrà vinto la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno degli Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina non verrà meno fino a che Kiev non avrà vinto la guerra contro la Russia, che sta portando avanti una aggressione brutale contro l’integrità territoriale di un Paese sovrano. Lo ha detto la presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, in una nota diffusa in occasione della sua visita a Zagabria per il vertice della Piattaforma di Crimea. “La leadership del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è fonte di ispirazione per tutto il mondo, e la partecipazione di oltre 50 Paesi a questo summit dimostra ancora una volta il sostegno della comunità internazionale nei confronti di Kiev”, ha detto. (Was)