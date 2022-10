Rpt - Economia: De Felice (Intesa Sanpaolo), premesse per fine 2023 di ripresa e 2024 in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione corretta alla fonte - "Vedo le premesse per un fine 2023 di ripresa e un 2024 che consolida la crescita. In Italia abbiamo una previsione del +0,6 per cento nel 2023 e del +1,8 per cento nel 2024, rispetto al 3,6 per cento di quest'anno". Lo ha affermato questa mattina Gregorio De Felice, chief economist di Intesa San Paolo, a margine della presentazione del rapporto "Il mondo post globale" realizzato dal Centro Einaudi e Intesa Sanpaolo. Il calo dell'inflazione previsto a partire dal 2023 "auspicabilmente frenera' l'azione restrittiva delle politiche monetarie, sia della Federal Reserve che della Bce", ha concluso De Felice. (Rem)