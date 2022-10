Roma: Pd Campidoglio, solidarietà a studenti che manifestano, uso violenza inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo piena solidarietà alle studentesse e agli studenti che questa mattina hanno organizzato un presidio pacifico all'Università Sapienza di Roma, respinto con l'uso della forza. Intervenire con violenza contro chi manifesta pacificamente è inaccettabile. Lo dichiarano le consigliere e i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. "È inaccettabile perché reprime un diritto costituzionale a esprimere la propria voce, anche e soprattutto in dissenso, un diritto che non può essere soffocato", concludono. (Com)