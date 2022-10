Veneto: Brugnaro, Fabio Gazzabin ha sempre onorato le istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la scomparsa di Fabio Gazzabin "ci lascia non solo un collega sindaco che, nonostante la malattia, ha continuato a dedicarsi con impegno e dedizione ai suoi concittadini di Arcade, ma anche un uomo che in tutta la sua vita ha saputo, con il suo lavoro, onorare le istituzioni come direttore generale della Provincia di Treviso, dove aveva conosciuto l'allora presidente Zaia, che poi lo ha nominato come Capo della sua segreteria da ministro dell'agricoltura e poi come Capo di gabinetto da Presidente della giunta regionale". Con queste parole Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, si è unito all'ondata di cordoglio nei confronti della famiglia di Gazzabin, scomparso oggi. "Un uomo del fare – ha poi aggiunto - un uomo che ha saputo lasciare un segno indelebile di professionalità e competenza in tutti gli uffici nei quali ha operato, ma soprattutto un vero veneto che ha sempre amato la sua terra e si è prodigato per promuoverne lo sviluppo e la crescita".(Rev)