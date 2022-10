Regno Unito: Taiwan “impaziente” di collaborare con nuovo premier Sunak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan è “impaziente” di lavorare con il nuovo primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, alla costruzione di un partenariato “costruttivo” fondato su valori comuni e interessi condivisi. È quanto si legge in una dichiarazione pubblicata oggi dal ministero degli Affari esteri di Taipei, che ha espresso gratitudine al governo britannico per il costante sostegno espresso a favore della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan. L’isola intende lavorare a stretto contatto con il nuovo premier britannico per approfondire gli “scambi amichevoli” e la cooperazione a tutto tondo, afferma la nota, ribadendo l’importanza di cooperare per contrastare l’espansione delle tendenze “autoritarie” nel panorama globale.(Cip)