Sant’Egidio: ambasciatore Sequi partecipa a “Il grido della pace”, Italia crede nel dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La promozione del dialogo interculturale e interreligioso è parte integrante dell'impegno della Farnesina per la protezione e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ha aggiunto l'Amb. Sequi intervenendo all'interno del Panel "No One Is Saved Alone: Dialogue And Multilateralism In A Divided World". La Comunità di Sant'Egidio è un importante interlocutore del Maeci nel quadro della campagna internazionale per la moratoria universale della pena di morte, per le attività di mediazione in diversi contesti di crisi, i programmi di cooperazione allo sviluppo e la gestione di corridoi umanitari. (Res)