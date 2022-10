Lombardia: incentivi per la ricomposizione dei fondi agricoli montani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrastare la frammentazione dei fondi agricoli nelle zone montane e incentivarne la ricomposizione in proprietà indivise con contributi economici agli acquirenti: questo lo scopo del progetto di legge approvato oggi all’unanimità dalla Commissione Agricoltura e di cui è relatore Francesco Ghiroldi (Lega). “Il territorio regionale lombardo è costituito per oltre il 40 per cento della superficie complessiva da montagne. Un territorio bello ma fragile, contraddistinto da grandi superfici boscate e da ridotte superfici a vocazione agricola, modellate da secoli di lavoro dell'uomo - ha commentato Ghiroldi - si tratta di aree difficili, spesso delimitate a terrazza con l'intento di strappare al bosco superfici da coltivare. Questa agricoltura, da anni, combatte con una piaga che si chiama frammentazione della proprietà. Nelle valli lombarde, il taglio medio delle proprietà coltivabili è inferiore ai mille metri e ciò ne rende spesso diseconomica la coltivazione. Con questo provvedimento vogliamo favorire la ricomposizione di queste aree in modo coordinato, tramite un progressivo riordino fondiario dei terreni che risulti funzionale alla loro valorizzazione e al loro effettivo utilizzo”. Il progetto di legge prevede un contributo economico fino al 50 per cento delle spese notarili sostenute per l’acquisto di fondi o fabbricati agricoli adiacenti a quelli già posseduti. I beneficiari della misura sono i proprietari di terreni o immobili a uso agricolo non superiori ai 10mila metri quadrati di superficie siti nei Comuni facenti parte delle comunità montane lombarde. “Si tratta di un provvedimento di buon senso che tiene conto delle peculiarità dell’agricoltura di montagna. Non a caso la Commissione lo ha votato all’unanimità dopo un approfondito lavoro sugli emendamenti”. Ha commentato il presidente della Commissione Ruggero Invernizzi (Forza Italia). “Auspico che la misura incontri il gradimento degli interessati e che venga adeguatamente finanziata in modo da soddisfare tutte le richieste che dovessero pervenire”, ha concluso.(Com)