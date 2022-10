Taiwan: deputato tedesco Heidt chiede moratoria sulla pena capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato tedesco Peter Heidt, del Partito liberale democratico (Fdp), ha chiesto una moratoria sulla pena capitale a Taiwan, affermando che l'isola necessita di un approccio più audace per erodere lo schiacciante sostegno pubblico alle esecuzioni. Lo riporta oggi l'agenzia di stampa taiwanese "Central News Agency", aggiungendo che Heidt si è così espresso dopo un colloquio tenuto ieri a Taipei con la presidente Tsai Ing-wen. La giustizia taiwanese ha portato a termine l'ultima esecuzione nel 2020 e attualmente sono 38 i prigionieri detenuti nel braccio della morte. Heidt, in visita a Taiwan assieme a una delegazione di sei membri della Commissione per i diritti umani e gli aiuti umanitari del Bundestag, ha affermato che gli incontri con la dirigenza taiwanese lo hanno convinto della loro determinazione a perseguire l'abolizione della pratica. (segue) (Cip)