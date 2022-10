Taiwan: deputato tedesco Heidt chiede moratoria sulla pena capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa presidente Tsai ha espresso il desiderio di porre fine alle esecuzioni, chiarendo tuttavia che la decisione dovrà essere assunta in accordo con la volontà popolare. Stando a un sondaggio condotto a settembre 2022 dalla Foundation for the People, l'abolizione della pena di morte gode di un tasso di disapprovazione pari all'86,9 per cento. Percentuale che, secondo Heidt, potrebbe essere ridotta se il governo taiwanese promuovesse "attivamente" l'educazione pubblica in difesa dei diritti umani. La delegazione guidata da Heidt ha iniziato la visita a Taipei lo scorso 23 ottobre e ha già tenuto colloqui con il ministro degli Esteri, Joseph Wu; la presidente della Commissione nazionale per i diritti umani, Chen Chu; e altri funzionari di rango ministeriale. Heidt e i delegati lasceranno l'isola il 26 ottobre prossimo. (Cip)