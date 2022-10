Autonomia: De Poli, da Meloni parole chiare, è tempo di modernizzare nostre istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole sull'autonomia, pronunciate oggi dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, a Montecitorio, sono nitide, chiare e inequivocabili: le riforme sono essenziali per rendere più efficienti le nostre istituzioni. Lo afferma il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d'Italia-Noi Moderati in Senato, commentando il discorso pronunciato dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, alla Camera dei deputati, secondo cui si tratta di un capitolo che, non a caso, abbiamo voluto fortemente inserire all'interno del programma del Centrodestra con cui ci siamo presentati davanti agli elettori. "Ora questo impegno va mantenuto e, dunque, accogliamo con grande favore la posizione del premier. E' tempo di archiviare un dibattito ideologizzato. Diciamo basta alla narrativa pregiudiziale secondo cui l'autonomia è una battaglia del Nord contro il Sud. No, al contrario, l'autonomia è una prerogativa che può riguardare tutte le Regioni, anche quelle del Sud ed è un percorso previsto dalla nostra Carta costituzionale. E' tempo, infine, di tagliare questo traguardo per modernizzare le nostre istituzioni", conclude De Poli. (Rin)