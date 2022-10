Governo: De Poli, importante passaggio premier Meloni su alluvione Marche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un discorso di prospettiva ampia, che ha un orizzonte lungo: ci riconosciamo pienamente nel discorso del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, che ha fatto un passaggio importante sull'alluvione nelle Marche, che abbiamo apprezzato moltissimo. Lo afferma il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d'Italia-Noi Moderati in Senato, commentando il discorso pronunciato dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, stamane alla Camera dei deputati, secondo cui il Governo si impegna a stare a fianco delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 15 Settembre. Sono territori che, da più di un mese, aspettano risposte concrete. "All'Esecutivo noi chiediamo di impegnarsi per garantire ulteriori fondi e sostegni economici adeguati, a beneficio di famiglie e imprese dei Comuni colpiti. Le istituzioni hanno il dovere di fare la propria parte". De Poli, nelle scorse settimane, in Senato, ha presentato un'interrogazione parlamentare indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri in cui ha chiesto all'Esecutivo di erogare i primi 5 milioni previsti per i territori alluvionati e di prevedere ulteriori fondi economici per garantire la ripartenza dei territori colpiti. (Rin)