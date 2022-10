Natale: commercianti romani scrivono al Campidoglio "preoccupati per chiusure Ztl"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni di categoria dei commercianti romani, Confcommercio, Cna e Confesercenti Roma, in vista del natale, quando si stima che gli acquisti che si fanno in quei giorni rappresentino per molte aziende il 30 per cento del fatturato dell'anno, chiedono al Campidoglio di rivalutare le misure sulla Zona a traffico limitato e di promuove iniziative per favorire lo spostamento dei romani verso il centro storico. Le organizzazioni dei commercianti romani, rispetto ai provvedimenti adottati lo scorso anno, con la chiusura della Ztl anche di sabato e domenica e con una estensione oraria durante la settimana fino alle 19:00, si dicono "contrarie e preoccupate" poiché ritengono sia necessario "agevolare in ogni modo l'accessibilità alle aree commerciali della città". (segue) (Rer)