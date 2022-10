Natale: commercianti romani scrivono al Campidoglio "preoccupati per chiusure Ztl" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera - inviata all'assessore alla Mobilità, Eugenio Patané, al capo di gabinetto del sindaco, Alberto Stancanelli, e alla presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi - specifica che "sono ancora palesi le inefficienze che affliggono il servizio di trasporto pubblico locale, soprattutto nelle ore serali, complici anche i diversi cantieri in corso in diverse zone della città. Riscontriamo - scrivono i commercianti romani - inoltre nella città una carenza di taxi, con lunghe file di attesa e ritardi per usufruire del servizio". Pertanto lanciano al Campidoglio sette proposte: trasporti gratuiti per tutti nei sabati e nelle domeniche del periodo natalizio ed attivazione di una "Christmas card Atac" dall'8 dicembre al 6 Gennaio 2023 che preveda di usare i mezzi pubblici ad una tariffa speciale e concorrenziale perfino rispetto all'abbonamento. (segue) (Rer)