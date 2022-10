Natale: commercianti romani scrivono al Campidoglio "preoccupati per chiusure Ztl" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora: realizzare e promuovere mini hub della mobilità green e sostenibile: location dove arrivare e partire con tariffe scontate e con varie alternative di intermodalità; agevolare il parcheggio delle auto nelle aree limitrofe la Ztl, con incentivi o convenzioni per la riduzione delle tariffe orarie “Christmas center parking”; forte aumento del numero di autobus il sabato e domenica e le altre festività natalizie, particolarmente nelle fasce del tardo pomeriggio/sera, dando una puntuale informazione all’utenza; tariffe speciali per taxi ed Ncc per il centro storico e per i mini hub e aumento dei turni di servizio. Tra le altre richieste: permessi Ztl a tariffa giornaliera, che si potrebbero attivare, in via sperimentale per il periodo natalizio e linee speciali per lo shopping adibendo alcuni autobus express al potenziamento dei collegamenti nel centro storico. La lettera è firmata dal presidente Confesercenti Roma, Valter Giammaria, dalla presidente della Cna Roma, Maria Fermanelli, e dal commissario Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard. (Rer)