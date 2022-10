Energia: Consiglio dell'Ue raggiunge accordo su efficientamento immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha raggiunto un accordo di orientamento generale sulla proposta di revisione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia. Gli obiettivi dell'accordo principali della revisione prevedono che tutti i nuovi edifici siano a emissioni zero entro il 2030 e che gli edifici esistenti siano trasformati in edifici a emissioni zero entro il 2050. "Il settore edilizio è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Ue per il 2030 e il 2050. L'accordo raggiunto oggi aiuterà i cittadini a risparmiare energia. Edifici migliori e più efficienti dal punto di vista energetico miglioreranno la qualità della vita dei cittadini, riducendo al contempo le bollette energetiche e alleviando la povertà energetica", ha dichiarato Jozef Sikela, ministro ceco dell'Industria e del commercio. Per quanto riguarda i nuovi immobili, il Consiglio ha concordato che, a partire dal 2028, gli stabili di nuova costruzione e di proprietà di enti pubblici dovranno essere a emissioni zero, e che tutti gli edifici nuovi dovranno avere lo stesso rendimento energetico entro il 2030. Saranno possibili eccezioni per alcuni edifici, tra cui quelli storici, luoghi di culto ed gli immobili utilizzati per scopi di difesa. (segue) (Beb)