Energia: Consiglio dell'Ue raggiunge accordo su efficientamento immobili (2)

- Per gli edifici già esistenti, gli Stati membri hanno concordato di introdurre standard minimi di prestazione energetica che corrispondano alla quantità massima di energia primaria (la quantità di energia necessaria a riscaldare o raffreddare l'immobile) che gli edifici possono utilizzare per metro quadro all'anno. L'obiettivo è innescare ristrutturazioni e portare a una graduale eliminazione degli edifici con le peggiori prestazioni, nonché a un continuo miglioramento del patrimonio edilizio nazionale. Per gli edifici non residenziali esistenti, gli Stati membri hanno invece concordato di fissare soglie massime di rendimento energetico, basate sul consumo di energia primaria. Entro il 2033, il consumo medio di energia primaria dell'intero parco edilizio, dovrebbe raggiungere il livello di classe energetica D, per poi passare gradualmente verso la nuova categoria A0, inserita proprio nell'accordo raggiunto oggi. Nel testo, infine, gli Stati membri hanno concordato di installare impianti di energia solare adeguati su tutti i nuovo edifici pubblici e non residenziali (con superficie superiore a 250 metri quadri) entro il 2026 e, entro il 31 dicembre 2029, su tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione. (Beb)