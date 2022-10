Ucraina: premier polacco, non escluderei l’uso dell’arma atomica da parte della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può escludere che la Russia usi l’arma nucleare. Lo ha detto il premier della Polonia, Mateusz Morawiecki, in un’intervista al quotidiano “Washington Post”. “Non escluderei tale opzione perché la Russia attualmente si trova in una posizione in cui mai si sarebbe aspettata di trovarsi. Probabilmente continuerà un’escalation della situazione in Ucraina”, ha dichiarato il primo ministro polacco. Morawiecki si è augurato che questo inasprimento della tensione non passi attraverso l’uso di armi atomiche. Tuttavia, ha continuato, “è chiaro che il Cremlino non guarda all’Ucraina come l’unico campo di battaglia”, combattendo la sua guerra anche nel cyberspazio, nell’economia e attraverso la propaganda. (Was)