Veneto: Somec Spa firma accordo preliminare per acquisizione del 60 per cento di Lamp Arredo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somec Spa, azienda con sede a San Vedemiano, in provincia di Treviso, specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi in materia di ingegneria civile e navale firmato un accordo vincolate, in via preliminare, per l'acquisizione del 60 per cento del capitale sociale di Lamp Arredo srl, azienda specializzata in produzione d'arredi metallici e oggetti ornamentali. Grazie a questo accordo Somec Spa, come comunicato, "rafforzerà la divisione mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati". "Lamp Arredo, da oltre quarant'anni, incarna l'eccellenza nelle opere e finiture metalliche declinata con artigianalità, esaltando l'arte della manualità con innovazione e assoluta qualità – ha raccontato Oscar Marchetto, presidente di Somec Spa - Queste caratteristiche consentiranno di incrementare le sinergie all'interno del gruppo e di offrire ai nostri committenti una varietà di servizi e di scelte sempre più ampia, che sono convinto si tramuteranno in nuove opportunità di sviluppo".(Rev)