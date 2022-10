Economia: Intesa San Paolo e Centro Einaudi, quattro crisi globali frenano la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono svariate e diversissime tra loro le crisi che hanno reso cruciali i tempi che stiamo vivendo. Quella più immediatamente percepita dai normali cittadini è certamente la pandemia da Covid-19, che ha fatto molto di più che provocare milioni di morti: si è anche rivelata, purtroppo, un efficacissimo catalizzatore dell’inceppamento di un’economia globale già insicura, ulteriore elemento di divario tra ricchi e un numero di poveri o quasi poveri in forte aumento, tra giovani. senza lavoro a tempo indeterminato e privi di un 'piano di vita' e anziani con pensioni basse anche se relativamente sicure. Crisi pandemica e crisi energetica hanno accelerato la terza trasformazione di cui si tratta lo studio realizzato da Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi che riguarda il modo di lavorare. La pandemia ha accelerato la tendenza, già in atto, al lavoro da remoto, provocando, tra l’altro, la caduta della domanda di superfici per uffici e l’aumento della domanda di abitazioni più vaste, in grado, appunto, di includere spazi per il lavoro a distanza. Congiunto al mutamento economico-sociale, sta delineandosi un cambiamento finanziario di vastissima portata: si modificano i modi di raccogliere il risparmio e le risorse finanziarie in genere, gli obiettivi di risparmiatori sempre più anziani e anche, sotto la spinta di Internet, le modalità delle transazioni. La quarta trasformazione riguarda l’ordine geopolitico del pianeta, alla luce della guerra d’Ucraina, ma non solo. Più tensioni e conflitti quindi, e meno commerci, quasi certamente minore sviluppo, con le relazioni economiche che da globali paiono restringersi in ambiti più angusti, regionali nei migliori dei casi e con crescenti tentazioni autarchiche. (segue) (Com)