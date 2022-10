Autonomia: Boccia, niente fughe in avanti, serve unanimità tra Regioni ed Enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Niente fughe in avanti sull'autonomia differenziata: la presidente Meloni ne ha parlato anche nel suo discorso alle Camere ma vogliamo essere chiari fin da subito: se si tenterà di realizzarla senza l'unanimità di Regioni ed Enti locali, il Partito democratico si opporrà in maniera netta". Lo afferma Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale. "Prima è necessario definire e riconoscere i Lep (Livelli essenziali delle prestazioni), da nord a sud, nelle aree interne e nelle aree di montagna su scuola, sanità, trasporto pubblico locale e assistenza e poi si potrà parlare di autonomia differenziata. Sull'utilizzo del residuo fiscale, vecchio mantra leghista, e sulla regionalizzazione della scuola, con l'assunzione diretta degli insegnanti nei ruoli regionali, come predica da sempre il presidente Fontana, non ci sono né ci saranno mediazioni. La scuola è e resta statale", aggiunge Boccia, secondo cui c'è il fondato timore che in casa Lega vogliano prima ottenere l'autonomia e poi verificare se ci sono le risorse per distribuire omogeneamente i Livelli essenziali delle prestazioni in tutto il Paese per colmare i divari. "Se fosse confermato, il Pd farà le barricate perché non permetteremo in alcun modo di spaccare il Paese sulla pelle dei cittadini del Mezzogiorno. È un tema che, necessariamente, riguarderà anche il prossimo congresso del Pd. Non sono più ammesse ambiguità e bisogna capire chi sta con chi. Non si potranno più ammettere posizioni diverse su questo punto tra Nord e Sud", conclude il senatore. (Rin)