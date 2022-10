Roma: Cgil, solidarietà a studenti La Sapienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Flc Cgil nazionale, Cgil Roma e Lazio ed Flc Cgil Roma e Lazio esprimono "solidarietà alle studentesse e agli studenti che stamattina sono stati caricati dalla polizia all'interno della città universitaria". In una nota il sindacato spiega: "I giovani protestavano pacificamente contro una conferenza sul capitalismo buono promossa da Azione universitaria, alla quale erano invitati il giornalista Daniele Capezzone e Fabio Roscani, deputato di Fratelli d'Italia. Gli organizzatori della conferenza avevano escluso l'opportunità del contraddittorio. Per questo motivo studenti e studentesse hanno iniziato un presidio di protesta, sfociato nella carica della polizia nel giardino antistante la facoltà di Scienze politiche. Le prime notizie parlano di un ragazzo ferito e attualmente in stato di fermo. Una simile reazione da parte delle forze dell'ordine è inaccettabile - sottolineano le organizzazioni sindacali - . Ed è intollerabile che il dissenso venga represso con la violenza e che questo avvenga all'interno dei luoghi della formazione, tanto più nei confronti di una generazione già colpita duramente da crisi pandemica, climatica ed economica. Chiediamo a tutte le istituzioni di fare chiarezza sull'accaduto e su chi abbia autorizzato questo intervento violento". (Rer)