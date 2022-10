Turismo: il Lazio alla Borsa mediterranea per l'archeologia di Paestum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio sarà presente all’edizione 2022 della Bmta - Borsa mediterranea del turismo archeologico, l’evento fieristico tra i più frequentati nel panorama del turismo archeologico e culturale, in programma al Tabacchificio Cafasso di Paestum (Salerno) dal 27 al 30 ottobre 2022. Un evento unico perché rappresenta una vetrina internazionale che permette di riscoprire luoghi e tradizioni. In tale contesto l’assessorato al Turismo della Regione Lazio - destinazione che annovera siti archeologici tra i più conosciuti in Italia e nel mondo, ma anche ancora inesplorati - non intende lasciarsi sfuggire l’opportunità di puntare i riflettori sulle meraviglie copiosamente e omogeneamente diffuse su tutto il territorio regionale, far rivivere i luoghi simbolo della tradizione e offrire ai viaggiatori la possibilità di vivere l’esperienza di un’immersione nella storia, nella cultura e nelle tradizioni che sono esclusivi e identificativi del Lazio. (segue) (Com)