Turismo: il Lazio alla Borsa mediterranea per l'archeologia di Paestum (2)

- “La Bmta è un’occasione unica per puntare i riflettori sulle meraviglie diffuse in tutto il Lazio, così che possano essere scoperte o riscoperte, per ripercorrerne la storia, per incentivare un turismo di prossimità, lento e sostenibile – dichiara Valentina Corrado, assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio -. La nostra è una regione con un grande patrimonio archeologico, storico e culturale, in cui è possibile vivere un’esperienza turistica totalmente immersiva. Inquadrando un QR Code, ad esempio, grazie alla realtà aumentata, si può andare alla scoperta della città di Tarquinia attraverso un viaggio virtuale: si tratta di una nuova forma di promozione turistica che ci porterà nel mondo del Metaverso. Ma c’è di più. Per raggiungere un pubblico vasto, sono stati sperimentati nuovi format comunicativi che saranno presentati alla fiera: attraverso i film d’animazione raccontiamo luoghi come Alatri e Lanuvio così da arrivare anche ai più piccoli. Tutto ciò prova quanto crediamo nell’archeologia come veicolo efficace di promozione turistica e quanto il Lazio sia una Regione in cui la tradizione si interseca con l’innovazione", conclude Corrado. (segue) (Com)