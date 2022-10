Torino: approvati interventi per 2,8 milioni di euro per manutenzione straordinaria ponti, strade e sottopassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Torino ha approvato oggi tre delibere legate ad una serie di interventi di manutenzione straordinaria su alcuni ponti (Sangone, Pietro II, cavalferrovia di corso Siracusa) sui sottopassi (Lingotto e piazza Repubblica) e sulla strada collinare nel territorio di Cavoretto. I fondi stanziati ammontano a 2,8 milioni di euro. "In una città come Torino - ha sottolineato l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso -, che ha circa 250 tra ponti, sottopassi e viadotti, la corretta manutenzione dei manufatti, il cui stato di salute è monitorato in maniera puntuale e costante per individuare le priorità di intervento, rappresenta un elemento imprescindibile di sicurezza per la tutela della cittadinanza", ha concluso.(Rpi)