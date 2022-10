Energia: premier polacco, spero che Germania tragga lezione dalla crisi attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia si augura che la Germania abbia tratto una lezione dalla crisi in corso. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, in un’intervista al quotidiano “Washington Post”. “Spero che la Germania abbia tratto le dovute conclusioni da questa lezione perché le conseguenze per i tedeschi sono abbastanza severe: significano una recessione, forse anche profonda, e un’inflazione che è la più elevata dal 1951”, ha affermato Morawiecki. Berlino “ha messo tutte le sue uova in un unico paniere ed è stato un grave errore”, ha detto il capo del governo di Varsavia a proposito dell’affidamento fatto dalla Germania sulla Russia. (Was)