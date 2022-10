Rpt - Trasporti: Camporeale (Croce Rossa Italiana), riconoscimento "DEKRA Road Safety Award 2022" va a volontari sul campo - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Ripetizione con testo e titolo corretti - "Noi come Croce Rossa Italiana ci teniamo a ringraziare per questo riconoscimento, che va alle volontarie e ai volontari quotidianamente impegnati su strada a portare soccorso a chi è vittima di incidente stradale, ma anche a quei volontari che sono impegnati nella prevenzione, perché interveniamo tanto quando c'è un incidente ma interveniamo anche per fare prevenzione, soprattutto rivolta ai giovani, per andare a prevenire gli incidenti e le conseguenze". Così Matteo Camporeale, vicepresidente di Croce Rossa Italiana e rappresentante nazionale dei Giovani Cri, ha commentato il conferimento alla Croce Rossa Italiana del premio internazionale "DEKRA Road Safety Award 2022" durante il Forum AutoMotive che si è tenuto a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)