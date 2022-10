Ucraina: Fmi, Kiev potrebbe avere bisogno di finanziamenti fino a 5 miliardi di dollari al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario sostenere il continuo passaggio dell’Ucraina da una fase di emergenza della gestione economica ad una fase di ripresa e gettare le basi per una ricostruzione verso un'economia dinamica e competitiva. Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, nel suo discorso di apertura alla conferenza internazionale degli esperti sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina, a Berlino. “Le autorità ucraine si sono guadagnate questo sostegno. Dopo l'invasione della Russia, hanno svolto un lavoro impressionante nella gestione dell'economia in circostanze estremamente difficili. E la comunità internazionale ha agito in modo decisivo: si è riunita per impegnare 35 miliardi di dollari in sovvenzioni e prestiti nel 2022 per il popolo ucraino. Basandosi sui lodevoli sforzi delle autorità ucraine, questo ha messo un freno all'economia ucraina”, ha aggiunto. (segue) (Geb)