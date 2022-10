Governo: Mazzetti (FI), da Meloni concretezza e visione, bene invito a "non disturbare" chi vuole fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Giorgia Meloni un discorso serio, rigoroso, puntuale, finalmente politico perché tiene conto della gravità del momento ma immagina anche un percorso nuovo per il nostro Paese, proiettato al futuro". Lo sottolinea Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che prosegue: "Sposo la linea di Meloni sull'energia, in particolar modo nel richiamo alle risorse di gas nel nostro Paese da sfruttare. Il richiamo alla necessità dei collegamenti e delle infrastrutture per tener unito il Paese mi ha colpito molto: tener insieme Nord e Sud, la terraferma e le isole ma anche la Costa Tirrenica e la Costa Adriatica è un dovere. Il suo 'non disturbare chi vuole fare' dev'essere la nostra bussola politica in ogni intervento, dal fisco al catasto, riducendo al minimo le burocrazie inutile. Bene anche il passaggio sulle riforme perché c'è bisogno di una democrazia governante. Sono fermamente convinta, inoltre, che il richiamo del Premier Giorgia Meloni ad un approccio pragmatico e non ideologico sia ciò di cui il Paese ha bisogno ora", conclude Mazzetti. (Rin)