Speciale energia: Israele-Libano: premier Lapid, giovedì firmeremo accordo su confine marittimo con Beirut

- Lo Stato di Israele firmerà il prossimo 27 ottobre l’accordo sulla delimitazione dei confini marittimi con il Libano, negoziato sotto l’egida degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Yair Lapid, intervenendo durante l’incontro con l’omologo olandese, Mar Rutte, in visita in Israele. "Giovedì firmeremo lo storico accordo con il Libano. Israele diventerà nel prossimo futuro un importante fornitore di gas per l'Europa", ha riferito Lapid, in una nota sul suo profilo Twitter. “Nel frattempo, dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni per l'energia verde e rinnovabile a medio e lungo termine”, ha aggiunto il premier israeliano. (Res)